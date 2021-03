Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : rebondit vers 123E Cercle Finance • 08/03/2021 à 09:54









(CercleFinance.com) - Safran rebondit vers 123E et revient à seulement 1% de la résistance des 124,4E du 4 décembre... et à 1,5% du meilleur 'fixing' des 126E du 26 novembre. Le titre devra refranchir puis tenir au-dessus des 126E pour espérer échapper au risque de 'M' baissier: première alerte à la baisse en cas de rupture du support oblique court terme passant vers 111,5E.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.93%