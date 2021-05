Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : rebondit sur 120E, renoue avec les 122E Cercle Finance • 14/05/2021 à 12:23









(CercleFinance.com) - Safran rebondit sur 120E et renoue avec les 122E : revoici le titre au centre de son canal de consolidation latéral 115/126E (double test du sommet les 9 mars puis 10 mai). Globalement, un triangle haussier semble en formation et une sortie par le haut validerait un objectif de 137E (ex-plancher de début janvier 2020).

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.93%