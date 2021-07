Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : rebondit sur 116E, 'gap' au-dessus de 117,2E Cercle Finance • 09/07/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - Safran a rebondi le 8 juillet sur 116E (et 114E en intraday, comme du 23 au 26 mars) et ouvre dans la foulée un 'gap' au-dessus de 117,2E. Le titre refranchit même la résistance des 120E dans la foulée, s'ouvrant le chemin d'un retracement du sommet de son canal de consolidation latéral ( inauguré il y a 6 mois) et qui gravite vers 127E.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +2.70%