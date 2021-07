Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : rebondit sur 107,84E, reprise en 'V' confirmée information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 13:22









(CercleFinance.com) - Safran rebondit sur 107,84E, une reprise en 'V' se confirme et le potentiel de hausse vers 120E est largement exploité, avec le test des 118E. La prochaine étape n'est autre qu'un retracement des sommets, c'est à dire des 126,9/127,5E

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.93%