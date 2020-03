Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : rebondit jusque vers 129E Cercle Finance • 03/03/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Safran rebondit jusque vers 129E, comblant le 'gap' des 127,9E... mais cale sous l'ex-plancher des 129,2E du 3 septembre. Le titre vient de bondir vers 122E, l'ex-plancher du 6 août dernier : le rebond pourrait se poursuivre sans obstacle majeur jusque vers 136E, ex-support du 7 et 8 janvier.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.12%