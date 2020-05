Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : pullback sous 75E, du soutien à 73E Cercle Finance • 22/05/2020 à 11:01









(CercleFinance.com) - Safran subit un pullback sous 75E et se rapproche du plancher des 73E du 14 mai: en cas de rupture, le titre pourrait retracer le support des 63E du 4 avril. Les licenciements massifs (8.000 personne) chez le concurrent motoriste Rolls Royce en dit long sur les difficultés qui attendent le secteur sur le moyen terme.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.76%