Safran: protocole d'accord avec l'armée de l'air égyptienne

(CercleFinance.com) - Safran Aircraft Engines et l'Armée de l'Air Egyptienne ont annoncé la signature d'un protocole d'accord portant sur le déploiement de la nouvelle offre de services de Safran Aircraft Engines, EngineLife, au sein de l'armée de l'air égyptienne.



Cet accord couvrira les activités de maintien en conditions opérationnelles (MCO) des moteurs M88 équipant l'actuelle flotte de 24 Rafale opérés par l'Egypte sur la base d'un engagement de disponibilité en heures de vol.



Destinée aux forces armées opérant le moteur M88 équipant le Rafale de Dassault Aviation, EngineLife a pour objectif de maximiser la disponibilité des moteurs et de réduire le coût de possession pour le client en déployant un panel de prestations sur-mesure.



'Suite à l'entrée en service réussie du M88 dans la flotte égyptienne, nous renforçons aujourd'hui notre dispositif de soutien afin de garantir à notre client la meilleure disponibilité moteur dans ses opérations quotidiennes', a déclaré a déclaré Christophe Bruneau, Directeur de la Division des Moteurs Militaires de Safran Aircraft Engines.







