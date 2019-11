Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : protocole d'accord avec AECC pour le moteur WZ16 Cercle Finance • 07/11/2019 à 14:44









(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir signé avec AECC un protocole d'accord pour un renforcement de la coopération industrielle autour du moteur d'hélicoptère franco-chinois WZ16, qui a été certifié par l'Administration de l'Aviation Civile de Chine le 10 octobre. Dans le cadre de ce protocole, les deux groupes s'engagent à réparer et à lancer la production en série du WZ16 pour la première commande de 120 moteurs et à discuter d'une extension à 100 moteurs supplémentaires. Ils s'engagent à étudier la création d'une joint-venture en Chine pour le support et la maintenance des moteurs WZ16 en service, ainsi que de nouvelles applications pour le WZ16, notamment dans le domaine des avions avec une version turbopropulseur de ce moteur.

