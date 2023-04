Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: progression de 29% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 08:20









(CercleFinance.com) - Safran dévoile un chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre 2023 en progression de 29,4%, pour s'établir à 5,27 milliards d'euros, dont une croissance de 24,7% sur une base organique, principalement liée aux activités propulsion et aircraft interiors.



Le CA de la propulsion a augmenté de 34,9%, tiré par la forte activité des services pour moteurs civils, avec notamment des ventes élevées de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 et un CA plus élevé que prévu des contrats de service à l'heure de vol du LEAP.



Safran confirme prévoir pour l'exercice 2023 (à périmètre constant, en données ajustées) un chiffre d'affaires d'au moins 23 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant d'environ trois milliards et un cash-flow libre d'au moins 2,5 milliards.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -3.17%