Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : progresse au-delà des 125E, le zénith est proche Cercle Finance • 08/06/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Safran progresse au-delà des 125E et repart à l'assaut de son zénith annuel des 127,4E du 16 mars. On ne peut exclure un plafonnement au niveau du meilleur 'fixing' des 126E du 9 mars, 10 mai et 3 juin. Une sortie 'par le haut' du corridor 114/126E validerait un objectif de 138E correspond au zénith de fin-juillet 2019.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.65%