Safran: prévisions 2023 relevés avec les moteurs civils

(CercleFinance.com) - Safran a relevé jeudi ses objectifs pour l'exercice 2023, invoquant une excellente performance au premier semestre, essentiellement portée par ses activités de services pour moteurs civils.



L'équipementier spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité précise désormais tabler sur un résultat opérationnel courant d'environ 3,1 milliards d'euros cette année, au lieu d'environ trois milliards précédemment.



Son objectif d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 23 milliards d'euros reste, quant à lui, inchangé.



Dans un communiqué, le groupe explique que le retour du trafic aérien au-dessus de son niveau de 2019 alimente une forte demande de pièces de rechange et des activités de services.



'Dans cet environnement commercial dynamique, Safran est pleinement concentré sur la montée en cadence', explique-t-il dans un communiqué.



Au premier semestre, son chiffre d'affaires s'est élevé à 10,95 milliards d'euros, en hausse de 27,9% par rapport d'une année sur l'autre et de 25,9% sur une base organique.



Safran affiche un résultat opérationnel courant de 1,4 milliard d'euros, en hausse de 33% par rapport à la même période de 2022 (+27,3 % en organique) pour un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 95% à 1,04 milliard.



Enfin, l'équipementier a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros devant être achevé d'ici fin 2025.



L'action Safran s'adjugeait 1,5% en début de séance à la Bourse de Paris sur ces nouvelles, affichant l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40.





