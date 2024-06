Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: présente sa solution ACE d'intelligence artificielle information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - À l'occasion du salon Eurosatory 2024, Safran Electronics & Defense lance l'intelligence artificielle ACE, pour 'Advanced Cognitive Engine'.



Son objectif est d'intégrer des capacités IA dans l'ensemble des produits de Safran Electronics & Defense pour apporter aux Forces sur le terrain une meilleure connaissance de l'environnement, une aide à la décision et un allégement de la charge cognitive.



ACE permet notamment d'augmenter les capacités de détection, de classification et d'identification des cibles en corrigeant les effets générés par les conditions environnementales comme la turbulence atmosphérique ou la faible luminosité.



' En capitalisant sur nos acquis dans le domaine et le couplant à nos systèmes d'imagerie de haute technologie, nous allons offrir un gain de performance significatif à nos clients', a commenté Alexandre Ziegler, directeur de la Global Business Unit Défense de Safran Electronics & Defense.







