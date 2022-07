Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: premières images du télescope James-Webb information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 18:27









(CercleFinance.com) - Equipé par Safran Data Systems et Safran Reosc, le télescope spatial James-Webb a pour mission d'observer les confins du cosmos, et par là même, les origines de l'univers.



L'appareil a aujourd'hui atteint sa destination finale : le point Lagrange L2, à 1,5 millions de kilomètres de la Terre.



' De ce point de vue et grâce aux meilleures technologies, le télescope spatial a été en mesure de capturer des images, nous donnant pour la première fois une vue en couleurs et en haute définition grâce à l'infrarouge, du cosmos tel qu'il était il y a 13 milliards d'années ' indique le groupe.



' C'est plus loin que tout ce que l'humanité a pu regarder auparavant ', avait prévenu Bill Nelson, administrateur de la NASA. Le 11 juillet, l'agence spatiale américaine a dévoilé les premières images capturées par le télescope spatial James-Webb qui a pris son envol le 25 décembre 2021.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +2.98%