Safran: poursuit ses activités auprès d'Airbus Helicopters information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 15:40

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir renouvelé l'intégralité des activités de Safran Engineering Services Vitrolles et Donauwörth (Allemagne).



'Ce renouvellement montre que nous avons su démontrer nos capacités techniques et notre engagement au quotidien auprès d'Airbus Helicopters, notre client historique', confie Adrien Trocherie, directeur du site de Safran à Vitrolles.



Prévu pour au moins 3 ans, ce renouvellement inclut l'ensemble des activités de bureau d'études d'Airbus Helicopters et plus précisément les activitésélectriques, mécaniquesetsystèmes pilotées depuis l'agence de Vitrolles ainsi que par une équipe Allemande basée à Donauwörth.



Ce renouvellement a aussi été l'occasion pour Safran Engineering Services d'élargir son périmètre d'intervention 'notamment sur le calcul mécanique et le suivi de nouveaux équipements' et de relancer progressivement des activités de design de structure, avec un démarrage progressif des activités sur ces nouveaux périmètres.