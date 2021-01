Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : plusieurs changements au comité exécutif Cercle Finance • 15/01/2021 à 13:50









(CercleFinance.com) - Safran annonce que Bernard Delpit, directeur financier groupe, également en charge de la stratégie, des fusions-acquisitions et de l'immobilier, est nommé directeur général adjoint groupe à compter du 14 janvier. Le groupe de hautes technologies ajoute que, toujours à compter du 14 janvier, Celeste Thomasson, secrétaire générale, est nommée secrétaire générale et éthique, et Sébastien Weber est nommé président de Safran Aerosystems. Safran annonce aussi l'arrivée, au sein de son comité exécutif, de Frédéric Verger, nommé directeur groupe du digital et des systèmes d'information, et de Bruno Durand, nommé directeur groupe industrie, achats et performance.

