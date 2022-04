Safran, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du jeudi 21 avril 2022

(AOF) - Safran (+ 4,11% à 109,46 euros)

L'équipementier aéronautique continue de se reprendre et affiche désormais une performance positive depuis le début de l'année : +1,69%.

=/ Les points forts de la valeur /=

- Troisième équipementier aérospatial: numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 15,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (48 %), l’équipement & défense (41 %) puis Aircrafts interiors ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GM, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et montée en puissance des services (57 % des ventes), mieux margés que la 1 ère monte ;

- Capital non opéable (11,2 % des actions pour l’Etat, 6,9 % et 10,6 %), Ross McInnes étant président du conseil d’administration de 18 membres et Olivier Andries directeur général;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 1,5 Md€, un autofinancement libre de 1,7 Md€ et des liquidités de 5,3 Mds€.

=/ Enjeux /=

- Stratégie 2022 de hausse de la compétitivité et de rôle de leader de l’avion plus électrique, avec une croissance annuelle de 4 à 6 % du chiffre d’affaires, une marge opérationnelle entre 16 et 18 % et des dépenses de R&D entre 6 et 7 % du chiffre d’affaires ;

- Stratégie d’innovation (R&D de 6,1%) intégrée au modèle d’affaires et soutenue financièrement par l'Etat français , avec un portefeuille de près de 12 000 brevets :

- 2 centres de R&T “Safran Tech” à Saclay et Gennevilliers : énergie et propulsion, matériaux et procédés, capteurs, systèmes électriques et électroniques, traitement du signal et de l’information, modélisation & simulation et futures aubes de turbines,

- plateformes avec équipements spécifiques pour matériaux de nouvelle génération,

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- partenariats stratégiques –la « Clean Sky » européenne, Saclay, INSALyon, ASTech… :

- Stratégie environnementale aux objectifs renforcés :

- réduction de 50 % des émissions carbone dès 2030,

- mobilisataion des 400 principaux fournisseurs,

- fabrication d’un aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035,

- intégration de carburation d’aviation durables ou SAF, en phase d’essais en 2021 ;

- Carnet de commandes à 4 fois les ventes annuelles et récurrence du chiffre d’affaires dans l'après-vente pour la propulsion (les 2/3 des revenus) ;

- Partenariats, avec MTU pour le moteur de l’avion de chasse européen Daher, avec Airbus pour la propulsion hybride… ;

- Rotation du portefeuille –cessions pour plus de 500 M€ et acquisitions ciblées.

=/ Défis /=

- Risque boursier d’une sortie partielle de l’Etat ;

- Fin du chômage partiel en 2022 et préservation des compétences avec une clause de retour d’activité ;

- Anticipations 2022 : inflation et pénurie de matériaux/composants mais amélioration progressive du trafic aérien d’où une hausse de 20 % de la R&D et de 40 % des investissements ;

- Objectifs 2022 d’un retour à la croissance du chiffre d’affaires, entre 18 et 18,2 Mds, du profit avec une marge opérationnelle de 13 % environ et de la trésorerie ;

- Retour du dividende à 0,5 € , préalable à la pratique historique d’un taux de distribution de 40 % .

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.