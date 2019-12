Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : plonge sous 138E, prochain objectif 131,35E. Cercle Finance • 17/12/2019 à 10:43









(CercleFinance.com) - L'arrêt potentiel de la production des 737 par Boeing en 2020 n'est pas une bonne nouvelle pour Safran qui plonge de -4% vers 136E et valide le scénario d'un 'rounding-top' sous 150E (du 15 au 21 novembre), puis d'une 'tasse avec anse' baissière. Le titre accélère sa correction sous le support des 143,5E et se met en danger avec la franche cassure des 138E (son support du 3 puis 21 et 23/10). L'objectif suivant devient le comblement du 'gap' des 131,35E du 4 septembre.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -3.57%