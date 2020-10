Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : placement d'OCEANE réalisé Cercle Finance • 07/10/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Safran annonce le succès du placement de l'émission d'obligations de type OCEANE à échéance 15 mai 2027, s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 200 millions euros. Le produit net sera utilisé pour les besoins généraux de la société. Les nouvelles obligations présenteront les mêmes modalités (à l'exception du prix d'émission) que les OCEANE d'un montant d'environ 800 millions d'euros émises par Safran le 15 mai dernier. Les titres seront émis à un prix de 118 euros. Le règlement-livraison ainsi que l'admission sur Euronext Access sont prévus le 12 octobre. L'État français a souscrit à 207.541 nouvelles obligations, soit un montant nominal d'environ 22,5 millions d'euros.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +2.83%