Safran: pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Safran recule de plus de 1% et sous-performe ainsi un CAC40 en légère hausse, l'action de l'équipementier aéronautique se trouvant pénalisée par des propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'neutre'.



Le broker explique que le cours se rapproche de son objectif maintenu à 165 euros, et ajoute préférer son pair allemand MTU Aero Engines (sur lequel il passe à l'inverse de 'neutre' à 'achat' malgré une cible abaissée de 230 à 205 euros).





