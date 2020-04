Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : passe le dividende 2020, rechute de -10% vers 71,8E Cercle Finance • 01/04/2020 à 11:59









(CercleFinance.com) - Safran annonce renoncer à distribuer 1MdE de dividende programmé en 2020: le titre ouvre un 'gap' sous 79,15E et rechute de -10% vers 71,8E. Le titre vient de retracer 50% de sa hausse entre 52,E et 92,8E, prochain support vers 63E

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +4.63%