Safran : parti de 0 à l'ouverture ce 23/10, gagne +3% à 94E

(CercleFinance.com) - Safran, parti de zéro à l'ouverture ce vendredi 23, tout comme le CAC40, accélère à hausse et engrange +3% en l'espace de la première heure de cotations. Safran fait partie des habituelles 'favorites' quand le CAC40 monte (mais se montre tout aussi vulnérable en cas de repli). Le titre attaque la résistance des 94E du 20 et 21/10 et pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 94,76E du 18 septembre avant d'aborder la zone de résistance des 97,5E

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.39%