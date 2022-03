Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: partenariat de maintenance avec le saoudien AACC information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 15:30









(CercleFinance.com) - Safran annonce que la société saoudienne Aircraft Accessories and Components Company (AACC), filiale du Groupe Saudi Arabian Military Industries (SAMI), a signé un accord de partenariat, d'une durée de quatre ans avec Safran Landing Systems afin de monter en compétence sur ses opérations de maintenance, de révision et de réparation (MRO).



AACC souhaite notamment pouvoir opérer sur les trains d'atterrissage des avions commerciaux et des hélicoptères militaires d'Arabie Saoudite.



'Grâce à ce partenariat avec Safran Landing Systems, AACC bénéficiera d'un renforcement significatif de compétences MRO dans la région du Golfe', assure Safran.





