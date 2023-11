Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: partenariat avec RIVE Private Investment information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - RIVE Private Investment, une société d'investissement européenne indépendante spécialisée dans les actifs de transport à impact et les infrastructures dédiées à la transition énergétique, annonce avoir signé un partenariat exclusif avec Safran Helicopter Engines, qui a mis au point une offre conseil en décarbonation avec un modèle de suivi des émissions de CO2.



L'enjeu pour la société, qui détient une flotte de 65 hélicoptères et de 126 moteurs, est d'avoir une démarche volontariste de décarbonation de ses actifs critiques.



Pour cela, RIVE se dote d'outils pour d'accompagner ses clients et partenaires opérateurs et constructeurs du secteur.



Safran Helicopter Engines a pour ambition d'être le motoriste leader de la décarbonation des hélicoptères, avec une feuille de route qui s'articule autour de trois axes de développement : des turbines à gaz toujours plus efficientes, des technologies hybrides-électriques et l'emploi de carburants aéronautiques durables.





