Safran: partenariat autour du SAF avec Bell Textron

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé hier que Safran Helicopter Engines et Bell Textron avaient signé un partenariat afin d'évaluer l'utilisation de carburant aérien durable (SAF) sur le Bell 505 et son moteur Arrius 2R.



Un exemplaire de cet hélicoptère sera utilisé spécifiquement pour des vols avec du SAF incorporé à du kérosène, afin de mener une évaluation sur le plan technique et économique.



'Comme tous nos moteurs d'hélicoptères, l'Arrius 2R est déjà certifié pour fonctionner avec jusqu'à 50% de SAF, et nous sommes prêts à aider tous les opérateurs de Bell 505 dans leur transition vers ces carburants alternatifs', indique Bruno Bellanger, directeur des programmes de Safran Helicopter Engines.







Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -3.08%