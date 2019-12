Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : partenaire privilégié d'Aerion Supersonic Cercle Finance • 23/12/2019 à 17:32









(CercleFinance.com) - Aerion Supersonic a annoncé avoir choisi Safran comme partenaire privilégié pour son avion supersonique AS2. L'AS2 d'Aerion est le tout premier avion commercial supersonique développé par des opérateurs privés. Il est le premier appareil supersonique capable d'accepter 100% de carburant synthétique et le premier à être conçu sans dispositif de postcombustion. Les essais en vol de cet avion d'affaires pouvant accueillir douze passagers sont prévus en 2024. Safran Landing Systems travaillera dans ses sites d'ingénierie en France et au Canada sur le système complet de freinage et d'atterrissage (train avant et principal, roues et freins), incluant les commandes d'extension/rétraction et les systèmes d'orientation. Safran Nacelles sera elle en charge de la nacelle de l'AS2, comprenant les entrées d'air du moteur, les capots de soufflante ainsi que les inverseurs de poussée.

