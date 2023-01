Safran: Oddo relève légèrement sa cible information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 09:52

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur Safran, avec un objectif de cours relevé de 136 à 138 euros.



Alors que Safran publiera ses résultats 2022 le 17 février, le bureau d'analyses mise sur une progression de l'EBIT de 34% à 2 427 ME pour une croissance du CA lfl de 15.5% à 18 966 ME.



'Au-delà de la progression des résultats, Safran a bénéficié des avances liées aux contrats Rafale export ainsi que de la progression des heures de vol du Leap. Safran devrait donc terminer l'exercice sur une trésorerie nette proche de 0.4 MdE qui ouvre la voie à un véritable rachat d'actions', indique l'analyste.



Le broker modélise un EBIT de 3 016 ME en 2023 pour un CA de 22 266 ME tandis que le consensus VA est à 3 072 ME et 22 387 ME respectivement.