Safran: Oddo maintient sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 10:25

(CercleFinance.com) - Oddo réitère sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 135E sur Safran



Pour l'analyste, Safran dispose d'un pricing power élevé et son taux du portefeuille de couvertures USD s'améliore. ' Nous pensons qu'un gain de 1 à 2 cents par année est atteignable, soit 80 ME à 160 ME au niveau de l'EBIT. '



Si la chaine de fournisseurs reste toujours sous tension, en particulier aux Etats-Unis, la société ne fait état d'aucune difficulté d'approvisionnement sur les pièces détachées ' ce qui limite fortement les conséquences de ces tensions à court terme '.



L'analyste note, par ailleurs, que l'inflation des inputs s'accélère. ' Les négociations avec les syndicats vont débuter avec probablement un retour de l'intéressement/abondement pour les employés français (265 ME en 2019 vs 24 ME en 2021). ' Mais Safran dispose d'un levier pour contrer cette inflation avec la possibilité de faire moduler le retour de certains coûts.



Enfin, poursuit Oddo, Safran dispose d'une forte flexibilité sur son bilan. ' Nous comprenons qu'un programme de rachat d'actions fait consensus pour le management avec une annonce qui pourrait avoir lieu au plus tard début 2023 ', ajoute l'analyste.