Safran : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce matin une série de mesures pour s'adapter à la crise actuelle, dont un retrait de ses objectifs 2020, l'annulation de la proposition de versement du dividende 2019 pour un milliard d'euros et une nouvelle ligne de crédit de trois milliards.

' Nous considérons que la position de liquidité reste confortable pour faire face à cette crise. Safran a terminé l'exercice 2019 avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 2 632 ME, une juste valeur des instruments dérivés de 33 ME et a généré une trésorerie de 900 ME entre le 01/01 et le 24/03.

Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 87 E contre 85 E.

' Safran est sans aucun doute un titre de très grande qualité avec un business model solide et un management de grande valeur mais nous voudrions obtenir un peu plus d'éléments sur la trajectoire du B737 MAX (cruciale pour la génération de cash moyen terme) et sur la stratégie des compagnies aériennes (le maintien au sol de nombreux B737 et A320 offrirait un pool de pièces à cannibaliser et repousserait d'autant le rebond de l'après-vente chez Safran) ' indique le bureau d'analyses.

' Un exercice de sensibilité basé sur le dernier scénario de IATA nous amènerait à réduire à nouveau de 31% notre estimation actuelle d'EBIT 2020 ' rajoute Oddo.