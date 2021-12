Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : objectifs fixés à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Safran déclare viser une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 10% par an sur la période 2021-25, tirée par la croissance du chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils d'environ 15% par an. Le groupe vise aussi une marge opérationnelle courante entre 16 et 18% à l'horizon 2025, ainsi qu'une forte génération de trésorerie avec un taux de conversion du résultat opérationnel courant en cash-flow libre de 70% en moyenne sur 2021-25. Safran a pour objectif de verser au titre de 2022 (payé en 2023) un dividende à hauteur de 40% du résultat. Au-delà de 2023, son conseil d'administration 'examinera sa pratique de retour aux actionnaires afin d'assurer un rendement croissant et attractif'.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.44%