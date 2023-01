Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: objectifs de réductions des GES validés par SBTi information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 15:43









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été validés par l'organisme indépendantScience Based Targetsinitiative(SBTi).



Ces objectifs couvrent les émissions directes (scope 1) et indirectes (scope 2) liées à la consommation d'énergie des opérations du Groupe, ainsi que les émissions liées à l'usage de ses produits (scope 3).



Safran s'est engagé à réduire ses émissions des scopes 1 et 2 de 50,4% d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2018, et celles du scope 3 de 42,5% par siège/kilomètre d'ici 2035 par rapport à 2018.



'La validation de SBTi atteste que les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre fixés par Safran sont compatibles avec l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris, décidés lors de la COP21 en décembre 2015', assure Safran.







