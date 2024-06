Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: nouvelle version de la suite logicielle Asterios information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que Asterios Technologies, filiale de Safran Electronics & Defense, a lancé une nouvelle version de sa suite logicielle Asterios.



Cette suite logicielle est destinée au développement d'applications logicielles critiques temps réel pour des systèmes dotés de cartes électroniques équipées de plusieurs processeurs (multi-coeurs).



Les logiciels temps réel sont essentiels pour fournir des réponses ou des actions dans un délai prédéterminé en réaction à des événements externes, indique Safran, qui précise que ces logiciels sont principalement utilisés dans l'aéronautique, les nouvelles mobilités aériennes, les drones, le spatial, la défense, le nucléaire, etc.



' Les utilisateurs bénéficieront de cycles de conception plus courts et plus efficaces, de performances maintenues au plus haut niveau, ainsi que d'un fonctionnement de l'application développée fiable et reproductible', résume Safran.







Valeurs associées SAFRAN 208.20 EUR Euronext Paris +0.48%