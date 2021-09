Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : nouvelle plateforme logistique à Boisseaux information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - Safran vient d'installer une nouvelle plateforme logistique à Boisseaux, aux portes de l'Ile-de-France. Il s'agit d'un entrepôt de dernière génération d'une surface de 31 000 m². Le territoire de Boisseaux a été choisi pour son bassin d'emploi, sa situation géographique stratégique et sa desserte routière. Cette transaction a été réalisée par l'intermédiaire de l'équipe logistique de BNP Paribas Real Estate, conseil du preneur.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.81%