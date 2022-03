Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Safran: nouvelle autorisation de maintenance pour XIESA information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 14:26

(CercleFinance.com) - Safran fait savoir aujourd'hui que XIESA, le centre de maintenance et de réparation détenu conjointement par Safran Landing Systems et China Eastern Airlines, a assuré la première révision d'un train d'atterrissage d'A320 dans son atelier de Xi'an (Chine), en janvier 2022.



Jusqu'à présent, XIESA devait en effet sous-traiter les opérations de maintenance, de révision et de réparation (MRO) sur A320.



XIESA bénéficie désormais du feu vert de la CAAC (Civil Aviation Administration of China) et de l'EASA (European Aviation Safety Agency) pour effectuer des opérations MRO sur les trains d'atterrissage des Airbus A320, et prévoit ainsi de quadrupler ses volumes de révision en 2022.