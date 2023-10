Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: nouvelle aube de turbine haute pression information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 12:42









(CercleFinance.com) - Safran annonce que CFM (société commune à 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE) a lancé aujourd'hui une aube de turbine haute pression plus performante conçue pour augmenter la durabilité des moteurs CFM56-5B et CFM56-7B.



Les améliorations comprennent une augmentation de l'épaisseur de paroi, un chargement en queue-d'aronde optimisé et des tolérances de fabrication renforcées.



' Cette nouvelle version des aubes de turbine HP du CFM56-5B/-7B est conçue pour que nos clients continuent de voler avec des pièces OEM qu'ils connaissent et auxquelles ils font confiance ', a déclaré Jacey Welsh, vice-président exécutif de CFM pour le programme CFM56 chez GE Aerospace.



Les nouvelles aubes de turbine sont produites à Greenville, en Caroline du Sud. Safran précise que les CFM56-5B et -7B affichent un taux de fiabilité de classe mondiale de 99,98 %.







