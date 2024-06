Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran:nouveau site de maintenance à l'aéroport de Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que Safran Aircraft Engine Services Brussels, filiale de Safran Aircraft Engines, a inauguré un nouvel atelier de maintenance pour le moteur LEAP-1 à Brussels Airport.



Ce nouvel atelier de 8 500 m², construit avec un investissement de 24 millions d'euros, vise à renforcer le réseau mondial de maintenance de Safran et à accompagner l'augmentation des activités de service pour les moteurs LEAP.



Ces moteurs équipent les avions monocouloirs Airbus A320neo et Boeing 737 MAX.



La nouvelle usine vise 120 visites d'atelier par an et est conçue pour être neutre en carbone, utilisant 100 % d'énergie renouvelable, notamment des panneaux solaires et des systèmes de chaleur circulaires.







