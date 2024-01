Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran : nouveau record absolu au-delà de 169,5E information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 10:54









(CercleFinance.com) - Safran inscrit un nouveau record absolu au-delà de 169,5E, effaçant des tablettes celui du 13décembre dernier à 168E.

Le prochain objectif pourrait bien se situer vers 175E, niveau de transit de la résistance oblique moyen terme passant par les 'pics' de fin juillet puis mi-décembre 2023.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.06%