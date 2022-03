Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: nouveau logiciel pour les passagers aériens information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 12:33









(CercleFinance.com) - Safran Passenger Innovations (SPI) annonce le lancement de la toute dernière plateforme logicielle de Safran,RAVE OS, qui équipera notamment les Boeing 787-9 Dreamliner de All Nippon Airways (ANA), les A330 et A321 de STARLUX, ou encore les A350 de Virgin Atlantic.



Selon Safran, cette plateforme 'offre une interface utilisateur moderne qui, grâce à sa fonction pincer pour zoomer, son mode incrustation d'image (PIP) ou encore ses capacités multitâches, apporte aux passagers une expérience comparable à celle des tout derniers produits technologiques grand public'.



'Nous sommes ravis de livrer un produit qui regroupe les principales innovations que nous avons développées au cours de ces trois dernières années sous l'impulsion des besoins des clients et des passagers. Nous allons poursuivre notre démarche de croissance et d'innovation en investissant prioritairement dans les produits qui changent la donne pour nos clients', a commenté Matt Smith, directeur général de Safran Passenger Innovations.





