Safran : nouveau directeur général le 1er janvier

(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination d'Olivier Andriès, à compter du 1er janvier 2021, en tant que directeur général et administrateur, sur le poste rendu disponible par Philippe Petitcolin qui a remis son mandat à la disposition du conseil d'administration. Olivier Andriès est, depuis septembre 2020, directeur auprès du directeur général. Il a intégré Safran en 2008 en tant que directeur général adjoint, en charge de la stratégie et du développement, et été nommé en 2015 président de Safran Aircraft Engines.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +0.72%