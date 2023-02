Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: nouveau directeur division Roues et Freins information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 10:07









(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination depuis le 1er février de Jean-Michel Hillion en tant que directeur de la division Roues et Freins de Safran Landing Systems.



Jean-Michel Hillion a débuté sa carrière en 1988 en tant que Responsable Essais Production d'Elecma - Division Electronique de Snecma. Après diverses expériences, Jean-Michel Hillion intègre Sagem Défense et Sécurité pour créer puis diriger la Division Safran Electronics.



En 2013, il devient Directeur Programmes Boeing pour le Groupe, basé à Seattle, puis en 2020, Directeur Technique Groupe.



Depuis janvier 2021, Jean-Michel Hillion occupait la fonction de Directeur de la Stratégie et Climat Groupe.







