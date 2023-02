Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: nouveau directeur de la Division Support & Services information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - Safran annonce que Nicolas Potier a été nommé le 1erfévrier 2023 Directeur de la Division Support & Services de Safran Aircraft Engines, en remplacement de François Planaud qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Il intègre ainsi le comité de direction de Safran Aircraft Engines.



Nicolas Potier a rejoint Safran Aircraft Engines en 2012, en tant que Directeur de la stratégie industrielle, puis prend la direction des programmes Moteurs de Forte Puissance (MFP).



En 2019, il rejoignait Safran Landing Systems pour diriger successivement la division Systèmes et Equipements, puis la division Roues & Freins.





