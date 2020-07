Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : nomination d'une nouvelle secrétaire générale Cercle Finance • 02/07/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination de Celeste Thomasson comme secrétaire générale à compter du 1er août. Elle remplace Alex Fain, qui fait valoir ses droits à la retraite, et devient membre du COMEX du groupe de hautes technologies pour l'aéronautique et la défense. Celeste Thomasson a rejoint Safran en 2002 en tant que responsable juridique de Messier Services. Elle a rejoint Zodiac Aerospace en février 2018 en tant que membre du directoire avant de devenir CEO de Safran Seats UK en janvier de l'année dernière.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.85%