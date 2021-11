Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : nomination d'une nouvelle secrétaire générale information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 16:14









(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination de Karine Stamens en tant que secrétaire générale, membre du Comex et présidente du comité éthique et compliance du groupe, à compter du 1er janvier 2022. Elle succède à Céleste Thomasson qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière à l'extérieur de Safran après y avoir travaillé 19 années. Née il y a 46 ans, Karine Stamens, est notamment titulaire d'un DESS Droit des affaires et Fiscalité et a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'avocat fiscaliste chez J.D.P. Société d'Avocats (groupe Andersen Legal) puis chez Magellan (ex Mazars & Associés). Depuis avril 2015, Karine Stamens occupe les fonctions de directrice de la fiscalité du groupe.

