Safran: nomination d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination de Julien Péchalat comme Directeur des Affaires Economiques et Financières et membre du comité exécutif de Safran Electrical & Power, à compter du 1er octobre.



Julien Péchalat a débuté sa carrière chez Ernst & Young en 2006 en tant qu'auditeur financier.



En 2015, il rejoint le département Fusions & Acquisitions de Zodiac Aerospace en France, où il devient adjoint du Directeur Financier en 2017.



Depuis 2018, il était Directeur du Contrôle de Gestion de Safran Aircraft Engines.





