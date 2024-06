Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: motorisera les hélicoptères de la police allemande information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines motorisera la nouvelle flotte d'hélicoptères Airbus H225 de la Police fédérale allemande (Bundespolizei), dont la vente a été annoncée hier, au salon ILA de Berlin.



Les 38 hélicoptères en question seront ainsi équipés de moteurs Makila 2A1.



La police fédérale allemande renouvelle ainsi sa confiance dans ce moteur aux performances éprouvées. Avec ce contrat, sa flotte d'hélicoptères continuera à être entièrement motorisée par Safran.



Le Makila 2A, équipant toutes les variantes du H225, est un moteur d'une puissance de 2100 shp qui contribuera à étendre les capacités opérationnelles de la Bundespolizei, souligne Safran.







