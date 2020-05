Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : menace le support des 74E Cercle Finance • 13/05/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Safran confirme la cassure du support oblique des 78E et menace le support des 74E (testé du 15 au 23 avril) et risque de décrocher en direction du support des 63E resté le 3 avril dernier... le titre pourrait s'épargner le retracement du plancher des 52/53E des 18/19 mars.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.81%