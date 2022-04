Safran maintient ses objectifs annuels malgré l'impact sur la marge de la guerre en Ukraine

(AOF) - Safran a confirmé ses objectifs 2022 en dépit de l'impact de la guerre en Ukraine. La suspension de toutes les exportations commerciales vers la Russie et de l’ensemble des opérations dans ce pays représente une perte d’activité d’environ 2 % du chiffre d’affaires et un impact estimé d’environ 70 points de base sur la marge. L’accroissement des tensions dans la chaîne d’approvisionnement et de l’inflation induite par le conflit russo-ukrainien se traduit par ailleurs par une nouvelle hausse de l’inflation des matières premières, du transport et de l’énergie.

Son impact supplémentaire est estimé à environ 80 points de base sur la marge.

" En conséquence, des économies de coûts vigoureuses supplémentaires ainsi que des mesures commerciales et des reports de certaines dépenses sont mis en œuvre pour compenser les impacts susmentionnés d'environ 150 points de base sur la marge opérationnelle courante 2022 de Safran " a expliqué le groupe.

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran, a déclaré : " Nous prenons des mesures vigoureuses pour compenser intégralement l'impact du conflit russo-ukrainien et de l'inflation sur la marge, notamment en réalisant des économies supplémentaires dans toutes les entités du groupe et en effectuant un contrôle rigoureux du rythme des dépenses ".

Safran a fait ces annonces à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2022. Il s'élève à 4,071 milliards d'euros, en hausse de 21,8 % et de 16,9 % sur une base organique. Les activités de services pour moteurs civils, très rentables, sont en hausse de 52,9 % en dollar " grâce à une forte contribution des ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 et, dans une moindre mesure, aux contrats de service et aux ventes de pièces de rechange pour les moteurs de forte puissance ".

Safran a confirmé ses perspectives pour 2022 à périmètre constant et en données ajustées. L'équipementier aéronautique vise un chiffre d'affaires compris entre 18,0 et 18,2 milliards d'euros, une marge opérationnelle courante d'environ 13 % et une génération de cash-flow libre d'environ 2 milliards d'euros.

=/ Les points forts de la valeur /=

- Troisième équipementier aérospatial: numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 15,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (48 %), l’équipement & défense (41 %) puis Aircrafts interiors ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GM, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et montée en puissance des services (57 % des ventes), mieux margés que la 1 ère monte ;

- Capital non opéable (11,2 % des actions pour l’Etat, 6,9 % et 10,6 %), Ross McInnes étant président du conseil d’administration de 18 membres et Olivier Andries directeur général;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 1,5 Md€, un autofinancement libre de 1,7 Md€ et des liquidités de 5,3 Mds€.

=/ Enjeux /=

- Stratégie 2022 de hausse de la compétitivité et de rôle de leader de l’avion plus électrique, avec une croissance annuelle de 4 à 6 % du chiffre d’affaires, une marge opérationnelle entre 16 et 18 % et des dépenses de R&D entre 6 et 7 % du chiffre d’affaires ;

- Stratégie d’innovation (R&D de 6,1%) intégrée au modèle d’affaires et soutenue financièrement par l'Etat français , avec un portefeuille de près de 12 000 brevets :

- 2 centres de R&T “Safran Tech” à Saclay et Gennevilliers : énergie et propulsion, matériaux et procédés, capteurs, systèmes électriques et électroniques, traitement du signal et de l’information, modélisation & simulation et futures aubes de turbines,

- plateformes avec équipements spécifiques pour matériaux de nouvelle génération,

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- partenariats stratégiques –la « Clean Sky » européenne, Saclay, INSALyon, ASTech… :

- Stratégie environnementale aux objectifs renforcés :

- réduction de 50 % des émissions carbone dès 2030,

- mobilisataion des 400 principaux fournisseurs,

- fabrication d’un aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035,

- intégration de carburation d’aviation durables ou SAF, en phase d’essais en 2021 ;

- Carnet de commandes à 4 fois les ventes annuelles et récurrence du chiffre d’affaires dans l'après-vente pour la propulsion (les 2/3 des revenus) ;

- Partenariats, avec MTU pour le moteur de l’avion de chasse européen Daher, avec Airbus pour la propulsion hybride… ;

- Rotation du portefeuille –cessions pour plus de 500 M€ et acquisitions ciblées.

=/ Défis /=

- Risque boursier d’une sortie partielle de l’Etat ;

- Fin du chômage partiel en 2022 et préservation des compétences avec une clause de retour d’activité ;

- Anticipations 2022 : inflation et pénurie de matériaux/composants mais amélioration progressive du trafic aérien d’où une hausse de 20 % de la R&D et de 40 % des investissements ;

- Objectifs 2022 d’un retour à la croissance du chiffre d’affaires, entre 18 et 18,2 Mds, du profit avec une marge opérationnelle de 13 % environ et de la trésorerie ;

- Retour du dividende à 0,5 € , préalable à la pratique historique d’un taux de distribution de 40 % .

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.