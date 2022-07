Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: livre la 200e nacelle d'A330neo à Airbus information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 15:55









(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir livré la 200e nacelle d'A330neo livré à la ligne d'assemblage final d'Airbus, destinée à la compagnie aérienne Virgin Atlantic



Cette livraison marque la reprise des cadences de production des nacelles du long-courrier chez Safran Nacelles. Ce jalon intervient après avoir livréla 100enacelle en septembre 2019et avoir traversé la crise de la Covid-19.



Aérodynamiques et légères grâce à l'utilisation de matériaux composites, les nacelles d'A330neo réduisent également le bruit du moteur grâce à un meilleur traitement acoustique.



'Airbus et les compagnies aériennes peuvent compter sur Safran Nacelles pour les accompagner dans la reprise', a déclaré Vincent Caro, président de Safran Nacelles.





