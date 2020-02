Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran-Les prévisions 2020 affectées par le 737 MAX Reuters • 27/02/2020 à 11:30









(Crédits photo : safran - ) PARIS, 27 février (Reuters) - L'équipementier aéronautique Safran a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de son résultat opérationnel en 2019, porté par les ventes de pièces détachées de moteurs, mais a prévenu d'une possible baisse de son chiffre d'affaires en 2020 liée à l'arrêt de la production du 737 MAX de Boeing. Sur une base organique, le résultat opérationnel a progressé l'an dernier de 24,6%, à 3,82 milliards d'euros, et le chiffre d'affaires a augmenté de 9,3%, à 24,64 milliards d'euros. Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel de 3,75 milliards et sur des revenus de 24,484 milliards, selon des données Refinitiv. Toutefois, la mise au sol des Boeing 737 MAX après deux accidents mortels et l'arrêt de la production de l'appareil pèsent sur les prévisions du groupe pour 2020, Safran prédisant au mieux un chiffre d'affaires stable et au pire en recul de 5% pour cette année. Ceci en dépit d'une progression attendue de l'ordre de 5% du résultat opérationnel. Safran a aussi indiqué qu'il allait revoir ses ambitions à moyen terme "une fois que la remise en service du 737 MAX et la nouvelle montée en cadence auront été clarifiées". (Tim Hepher, version française Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)



