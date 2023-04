Safran: leader du programme de démonstration Open Fan information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 15:37

(CercleFinance.com) - Safran annonce que sa division Safran Aircraft Engines coordonnera le programme de démonstration des nouvelles technologies de moteur Open Fan dans le cadre du projet OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation) de Clean Aviation.



Le motoriste français va ainsi travailler avec 26 partenaires industriels européens clés, dont Airbus, Avio Aero, GKN Aerospace, ainsi que des laboratoires de recherche tels que l'ONERA et des universités de plusieurs pays d'Europe. Le consortium OFELIA bénéficiera d'un financement européen de 100 millions d'euros de la part de Clean Aviation.



Le projet vise à démontrer les avantages d'une architecture de type Open Fan en termes d'efficacité énergétique pour répondre aux besoins de la future génération d'avions court et moyen-courrier à l'horizon 2035, et à l'objectif de l'industrie aéronautique d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



L'idée est de réduire de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO2par rapport aux moteurs actuels tout en assurant une comptabilité à 100% avec les carburants d'aviation durables (SAF) et l'hydrogène, indique Safran.