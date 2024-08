Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: le titre surperforme, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le titre Safran surperforme la tendance lundi à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note de Deutsche Bank qui a relevé son objectif de cours sur le titre.



Autour de 14h20, le titre du groupe de hautes technologies parvient à grignoter 0,1% alors que l'indice CAC 40 cède au même moment environ 0,2%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank indique avoir porté sa cible sur la valeur de 211 à 212 euros, tout en maintenant une recommandation 'conserver'.



D'après le bureau d'études, la publication des résultats de premier semestre du groupe aéronautique français a fait apparaître, selon lui, des fondamentaux toujours 'solides'.



S'il note que Safran a préféré ne pas relever ses objectifs pour 2024 au vu des tensions persistantes au niveau de sa chaîne d'approvisionnement, Deutsche dit envisager une éventuelle révision à la hausse de son objectif annuel de bénéfice opérationnel compte tenu de l'amélioration du 'mix' des métiers de propulsion, des métiers d'intérieurs d'avion et de défense, mais pas de sa prévision du flux de trésorerie disponible (FCF).



Deutsche Bank rappelle qu'il étaye sa recommandation 'conserver' par des nouveau de valorisation jugés 'solides'.





Valeurs associées SAFRAN 192,30 EUR Euronext Paris -0,13%